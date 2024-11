Sport.quotidiano.net - Chance mancata "Il Tau era da battere"

"Potevamo vincerla, ma loro sono venuti per pareggiarla". C’è del rammarico nelle parole di Loreto Lo Bosco. Il trentacinquenne centravanti palermitano ha raccontato l’atmosfera dello spogliatoio ravennate – da bicchiere mezzo vuoto – al termine dello 0-0 contro la capolista Tau Altopascio: "Da dentro il campo, la sensazione che abbiamo avuto è che gli avversari siano venuti a Ravenna solo per difendersi e per non prendere gol. E quindi dispiace, perché abbiamo nitidamente percepito questa paura. Il risvolto della medaglia è che, come ha spiegato anche mister Marchionni, adesso ci siamo guadagnati il rispetto delle avversarie. Per questo motivo dobbiamo costantemente alzare l’asticella del nostro rendimento perché, per arrivare all’obiettivo a lungo termine che tutti si aspettano, ci saranno da fare grandi cose".