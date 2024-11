Borgo-Sanzio apre a Catania la quinta isola ecologica per conferire i rifiuti

Leggi su Dayitalianews.com

Mercoledì 27 novembre 2024 alle ore 10,15, in via Patanè Romeo, traversa di via Vagliasindi, zona, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore comunale all’ambiente Massimo Pesce e di quello alle politiche comunitarie Sergio Parisi, con i responsabili di Gema Spa, azienda che opera in appalto nel Lotto Centro, verrà ufficialmente aperto al pubblico il quinto Centro Comunale di Raccolta () della città di.La nuovadi Via Carmelo Patané Romeo, nell’area del III Municipio, è ampia 4000 metri quadrati e contiene due aree di depositocon casse scarrabili e contenitori di varie tipologie di rifiuto.Un avanzato sistema di registrazione dei conferimenti con i sistemi di pesatura e il riconoscimento dell’utente tramite tessera sanitaria, garantisce ai cittadini che vanno adifferenziati di poter usufruire degli sgravi tributari della Tari.