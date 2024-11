Isaechia.it - Belve, Carmen Di Pietro svela a quale famosissimo attore americano ha dato il due di picche e poi confessa: “Con Maradona una storia vera”

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di, il popolare talk show condotto da Francesca Fagnani su RaiDue.Ospiti della prima puntata disono stati Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavio Vento. In occasione della nuova puntata, invece, Fagnani intervisterà Valeria Golino, Gianmarco Tamberi eDi. Quest’ultima, come emerso dal filmato che anticipa la sua chiacchierata con la conduttrice, ha regalato momenti di forte ilarità. La showgirl, protagonista dell’ultima edizione di Tale eShow, ha risposto con estrema sincerità alle domande della padrona di casa.Dagli esordi con i film er0tici ai vantaggi della pensione di reversibilità del defunto marito Sandro Paternostro, Diha ripercorso i momenti clou della sua vita tra cui anche la famosa esplosione in aereo di una sua protesi al seno.