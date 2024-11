Atp Finals il sindaco di Torino | Siamo in partita per tenerle fino al 2030

Leggi su Sportface.it

“Credo cheinperal. La determinazione mia e di Cirio su questo è totale,convinti che dobbiamo farcela, ci stiamo lavorando e in questoabbastanza competitivi”. IldiStefano Lo Russo continua ad essere ottimista riguardo una possibile permanenza delle ATPnel capoluogo piemonteseale lo ribadisce nella diretta radio del martedì ‘Tutto Città’. “– sottolinea il primo ciradino – si gioca delle carte che non sono esclusivamente di carattere economico, su questo piano c’è chi è più forte, noi posmettere in campo altre cose, e sicuramente l’aver dimostrato di essere una città in grado di organizzare bene questo evento è un fattore essenziale. Non è sufficiente ma certamente ci posiziona bene”. “In questi giorni – prosegue Lo Russo – ho incontrato molti ministri all’assemblea Anci e con tutti ho parlato di questo.