Ilrestodelcarlino.it - Alcol alla guida e rischi. Raffica di sanzioni nel fine settimana

di controlli e. Neli carabinieri dell’aliquota Radiomobile in via Dante hanno fermato un trentenne del posto sanzionato pere stato di ebbrezza con 543 euro di multa. Per lui anche patente ritirata: aveva un tassoemico superiore a 0,5 e inferiore a 0.8 g/l. Un cinquantenne di Fabriano, invece, aveva oltre 1,2 grammi sul litro: per lui denuncia, patente ritirata e auto affidata. Denunciato pure uno jesino quarantenne, con tassoemico sopra 0,8. Per lui patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia. Sabato pomeriggio, invece, si è tenuto un servizio congiunto carabinieri e polizia locale. Nella periferia della città sono state fermate oltre 20 auto, rilevate diverse infrazioni al codice della strada comesenza cintura di sicurezza e sorpasso su striscia continua.