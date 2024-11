Bergamonews.it - Ad arredare le stanze del Radisson Hotel la falegnameria Tino Sana di Almenno San Bartolomeo

Bergamo. ChorusLife, l’innovativo smart district di Bergamo, porta la firma anche della storicadiSanche ha avuto un ruolo di primo piano nella progettazione e realizzazione degli arredi del quattro stelle superiorBlu.Riconosciuta a livello internazionale per la realizzazione di arredi di alta qualità destinati a strutture alberghiere, navi da crociera e complessi comunitari di prestigio, l’azienda bergamasca ha seguito il progetto sin dalle fasi iniziali, partecipando attivamente alla realizzazione delle 107 camere dell’e di gran parte degli arredi appartenenti alle zone comuni.Il lavoro disi è contraddistinto per l’impiego di un approccio innovativo e tecnologico, che ha incluso l’uso della metodologia Bim (Building Information Modeling) per la gestione e la modellazione del cantiere.