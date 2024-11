Ilgiorno.it - Violenza sulle donne, l’appello di Sala: “Noi uomini ci puliamo la coscienza dicendo che non siamo così, ma non basta”

“Diamo il buon esempio. E aiutiamo lea vincere il giogo di chi le maltratta in qualsiasi ambito”. È un appello soprattutto agliquello che il sindaco di Milano Giuseppeha detto ai microfoni del gruppo Quotidiano Nazionale per l’iniziativa QNxLe. “Scandalizzato e scioccato. Mi sento– ha detto – ogni volta che le cronache ci parlano di, ragazze, a volte bambine o poco di più, vittime delladegli. È unafisica, fatta di percosse e abusi, unacieca che arriva fino al femminicidio. E anche unamentale, fatta di umiliazioni e offese, unasubdola che annichilisce nella psiche la vittima. Poi cilache noinontutti. È vero, per fortuna nontutti, ma le parole nonno più.