Violenza su donne: #Sempre25novembre: 12 storie per un futuro diverso

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Innalzare il livello di consapevolezza sul fenomeno delladi genere attraverso l'idea semplice ma potentissima che le nostre scelte consapevoli possono determinare un. È questo l'obiettivo della settima edizione di, che Sorgenia rilancia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellasullee che svilupperà nel corso di tutto il 2025 con una serie di importanti collaborazioni. I dati continuano a essere poco confortanti. Cresce tuttavia la consapevolezza dell'emergenza: basti pensare che nei primi sei mesi del 2024 le chiamate al numero anti1522 sono state quasi 33mila, il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Il progetto di quest'anno, realizzato con la collaborazione di Fondazione Pangea Ets, mostra come alcuni episodi disiano nascosti tra le pieghe della vita quotidiana.