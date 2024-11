Anteprima24.it - VIDEO/ “Il coraggio di una, la forza di tutte”, a Ponte la Consulta delle Donne si mobilita per la parità di genere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ildi una, ladi” è il titolo del convegno che si è svolto questo pomeriggio presso il Comune di, il primo organizzato dalla neo costituita, riunitasi in assemblea lo scorso 3 novembre per volontà del vicesindaco Maria Cristina De Filippo. L’incontro ha rappresentato non solo un importante momento di confronto, ma anche un’occasione per stimolare ulteriori iscrizioni alla, sottolineando l’importanza della partecipazione femminile attiva nella comunità.Ad inaugurare l’evento è stato il sindaco Antonio Caporaso che ha messo in evidenza la necessità di unire le forze per promuovere ladie combattere ogni forma di violenza e discriminazione. La ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le‘ assume oggi un significato ancora più profondo in un contesto nazionale allarmante, come evidenziato dal Presidente della Provincia, Nino Lombardi, che ha condiviso i tragici dati secondo cui in Italia avviene un femminicidio ogni tre giorni.