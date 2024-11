Valeria Golino a Belve | Pensavo che Scamarcio fosse uomo della mia vita

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è tra gli ospiti del secondo appuntamento di ‘, nella puntata in onda domani martedì 26 novembresu Rai 2. L’attrice risponde alle domandeconduttrice Francesca Fagnani in un’intervista in cui c’è spazio anche per una risposta su Riccardo: l’attore, ex compagno, è stato ospite dila scorsa settimana nella prima puntata. Alla domanda di Fagnani sull’amoresuarisponde: “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”. E svela poi di essere oggi una donna innamorata. Confessa poi di “aver provate tante” droghe ma “non quelle sceme. Le droghe psichedeliche sì, trovo siano interessanti”. Nell’intervista, sulla dolorosa finerelazione con Riccardo, l’attrice e regista ammette: “l’mia”.