Panorama.it - Unicredit vuole Banco-BPM per sportelli e risparmio gestito

Leggi su Panorama.it

lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie diBPM per 10,1 miliardi di euro, interamente in azioni. Con questa operazione il gruppo guidato da Orcel irrobustisce la sua rete die soprattutto torna in possesso delle fabbriche per ilconsiderato che l’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha appena lanciato l’Opa su Anima. L’iniziativa sta galvanizzando Piazza Affari che nelle prime battute guadagna circa mezzo punto.perde circa il 2,5% mentre ilè immobile. Il rapporto di concambio è stato fissato a 0,175 azioni di nuova emissione diper ogni azione esistente diBPM, che comporta un prezzo implicito di offerta pari a 6,657 per azione, e un premio pari a circa 0,5% rispetto ai prezzi ufficiali del 22 novembre.