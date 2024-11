Superguidatv.it - Una storia nera, la recensione del film drammatico (no spoiler)

Leggi su Superguidatv.it

Claire, una donna di origini francesi, risiede da lungo tempo in Italia dopo aver sposato Vito, un uomo violento dal quale ha avuto tre figli: Nicola e Rosa – adolescenti – e la piccola Mara. Nonostante le numerose denunce da parte di lei, niente è stato fatto nei confronti di quel marito manesco e ora la coppia è separata. Per il compleanno dell’ultimogenita Claire accetta la presenza dell’ex compagno, ma proprio quella sera accade l’irreparabile e Vito viene ucciso.La protagonista di Unaviene portata a processo con l’accusa di omicidio premeditato, con la complicità del suo amante, ma lei continua a sostenere di aver agito esclusivamente per legittima difesa. Mentre tra le aule di tribunale si dipana progressivamente la verità, al di fuori i figli cercano di trovare un minimo di equilibrio nella speranza di poter ricominciare a vivere, anche dopo quel trauma così profondo.