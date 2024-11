Liberoquotidiano.it - Tutto da rifare: Beppe Grillo chiede la ripetizione del voto, esplode il caos nel M5s

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come già preannunciato da Danilo Toninelli, arriva l'ufficialità:ha chiesto ufficialmente ladeldell'Assemblea costituente. Il garante ha infatti inviato una richiesta formale per una nuova votazione. Contattato dall'Adnkronos, l'entourage del co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha confermato l'indiscrezione, precisando che la richiesta è stata inoltrata nella giornata di lunedì 25 novembre. A quelle che all'epoca erano solo voci, si era già pronunciata Vittoria Baldino. La vicecapogruppo M5S a Montecitorio non ci è andata per il sottile e - premettendo che "è una facoltà che lo Statuto gli riconosce" - ha spiegato che si tratta dello "stesso Statuto che però gli iscritti hanno detto va cambiato. Ci hanno detto per esempio che quel ruolo di garante è un ruolo con poteri abnormi quindiha la facoltà di fare quello che vuole ma a un certo punto deve prendere atto delle scelte degli iscritti".