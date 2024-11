Turetta oggi parla il pm | chiederà ergastolo per omicidio Cecchettin

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Filippoha pianificato l’Giulia: si è appuntato su un foglio gli oggetti da comprare per immobilizzare l’ex fidanzata, ha studiato le mappe per potersi disfare del corpo e ha organizzato la sua fuga da Vigonovo (Padova). Non ha mai considerato l’idea di poter lasciare in vita chi aveva deciso di lasciarlo, tanto meno ha pensato di fare del male a se stesso. Ne è convinto il pm Andrea Petroni che lo ha incalzato durante l’interrogatorio e che, davanti alla corte d’Assise di Venezia, è pronto a chiedere l’per il ventiduenne, imputato pervolontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. In aula, il pubblico ministero – nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ricostruirà la relazione altalenate di circa un anno e mezzo fra i due studenti di Ingegneria biomedica, la crescente ossessione dell’imputato, la scelta della vittima di allontanarsi e l’insistenza diche si trasforma in persecuzione soffocante – fino a spiarla con un’app sul cellulare – che gli costa l’aggravante dello stalking.