Tragedia a Lusiana | pedone investito e ucciso da un’ambulanza

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di, in provincia di Vicenza, nella serata di domenica 24 novembre. Un uomo è stato fatalmentedain transito sulla SP 69, precisamente in via Puffele, nei pressi del ristorante omonimo. Il mezzo, appartenente a un’associazione di volontariato, stava rientrando ad Asiago dopo aver completato un servizio.Tentativi di soccorso immediatiIn un tragico gioco del destino, l’equipaggio dell’ambulanza coinvolta è stato il primo a prestare soccorso alla vittima. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno collaborato con il personale del SUEM di Asiago nel disperato tentativo di salvare l’uomo. Purtroppo, nonostante gli sforzi intensi e prolungati, il medico presente sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.