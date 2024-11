Quotidiano.net - Toninelli, Grillo impugnerà il voto, il simbolo è suo

"Qui si è perso un round, non certo la guerra", "di certo chiederà la rivotazione, quindi tutto quello che si è votato si dovrà rivotare", "lui attiverà la norma" che lo consente "entro cinque giorni dalla pubblicazione degli esiti delle votazioni.". Così Danilo, nel collegio dei probiviri del M5s, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Poi "Il proprietario delè Bellee lui quasi certamente, non credo sia così scoraggiato da non farlo, farà un'azione legale e Conte sarà costretto a fare anche nel nome il suo partito", ha aggiunto. "Stanno pensando di calpestare il cadavere del leone, ma non hanno capito che il leone è ferito - certamente - ma ha molte altre zampate da dare", ha aggiunto. Qualorachiedesse di rivotare i quesiti, "il 30% di quelli che ha votato contro l'eliminazione del garante non voterà e non è detto che raggiungano il quorum", ha spiegatoche ha postato il suo intervento sui social.