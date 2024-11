Ilfattoquotidiano.it - Toninelli contro Conte: “Un’infamia umana scandalosa il siluramento di Grillo, neanche Salvini è arrivato a tanto con Bossi”

“Hanno esultato per la cancellazione del fondatore della forza politica di cui loro fanno parte e senza il quale nessuno, a partire da, avrebbe mai messo piede all’interno del Parlamento. È una cosa mai vista.nei confronti di Umberto, nonostante le dovute ed enormi differenze. È la prima volta nella storia politica repubblicana che un neoeletto presidente a capo di una forza politica caccia, utilizzando lo stratagemma degli iscritti, il fondatore garante”. È un fiume in piena Daniloche, nella trasmissioneinformazione, su Radio Cusano Campus, non nasconde la sua rabbia per l’esito finale dell’assemblea costituente del M5s, che ha sancito l’eliminazione del ruolo di garante del Movimento fino a ieri ricoperto da Beppe.L’ex ministro dei 5 Stelle ribadisce che si è trattato di un disegno sapientemente ordito il quasi dimezzamento del numero degli iscritti (“I risultati di ieri sono stati condizionati da scelte manipolate, quindi attenzione a dire che ha vinto”) e aggiunge: “Ragazzi miei, ma Beppe non ha perso la battaglia, non ha perso la guerra, ha perso semplicemente un round.