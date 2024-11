Quifinanza.it - Thyssenkrupp licenzia 11mila lavoratori, la crisi della grande acciaieria tedesca

L’azienda, che si occupa principalmente di produzione di acciaio, sarebbe pronta are in 6 annidipendenti dei 27mila totali che impiega nella sua divisione siderurgica. Una drastica riduzione del personale che deriva soprattutto dallaGermania e dal prezzo dell’energia troppo alto.I tagli derivano da unache ha però a che fare anche con la transizione energetica.ha scelto di utilizzare l’idrogeno per produrre acciaio che impatti meno sull’ambiente. Una decisione che si è rivelata troppo costosa per mantenere il prodotto finito competitivo, soprattutto rispetto a quello orientale realizzato con tecniche tradizionali.pronta areIl gruppo industriale tedescoè pronto aredei 27mila totali che impiega nella sua divisione acciaio.