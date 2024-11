Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 4.1 a Taiwan, nessuna vittima

Undi4.1 ha colpito la regione sud-occidentale di, come riferito dall’Amministrazione meteorologica centrale. L’epicentro è stato localizzato a 29,7 chilometri a sud della contea di Nantou, con una profondità di 13,7 chilometri.Secondo i primi accertamenti, non si registrano vittime né feriti, e i danni alle strutture sembrano inesistenti. Le autorità locali, tuttavia, mantengono alta l’attenzione, monitorando eventuali repliche sismiche.è nota per trovarsi lungo la cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, una delle aree più attive dal punto di vista sismico. Eventi di questa entità sono frequenti, ma le infrastrutture moderne e le normative antisismiche permettono generalmente di ridurre al minimo le conseguenze per la popolazione.L'articolodi4.