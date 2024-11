Biccy.it - Stefano De Martino parla delle sue bugie, di Sanremo e delle critiche

Ci voleva Vanity Fair per far ammettere a De Martino il grosso desiderio che ha di condurre il Festival di Sanremo. Intervistato dal direttore Simone Marchetti per Vanity Fair Stories, il conduttore ha detto (senza svicolare come fa di solito) che gli piacerebbe presentare la kermesse canora: "Se ho voglia di presentare Sanremo? Sì. Io ho sempre detto e lo continuo a dire che Sanremo si fa con qualche capello bianco. Qualcuno sta spuntando, ma non sono abbastanza. Spero solo di farlo con i capelli".