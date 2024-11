Slovan Bratislava Weiss | Per i nostri tifosi quella contro il Milan è la partita

Leggi su Sportface.it

Il tecnico dello, Vladimir, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions Leagueil: “Qui è venuto il City, ora c’è il. Iconsiderano ladi domani come ‘la’. Il calcio non è scienza, può darsi che domani giochiamo bene. 12 anni fa abbiamo mandato a casa la Roma, nel 2010 la Slovacchia ha battuto l’Italia, riusciremo a fare meglio magari domani. Siamo più forti rispetto alle prime partite di Champions e sono tornati in rosa giocatori importanti“.ha poi aggiunto: “Fonseca qui ci è venuto un anno fa con il Lille e sta portando la sua filosofia al, con molte verticalizzazioni e tanti sprinter, come Leao, Pulisic, Abraham. Sappiamo per cosa dobbiamo essere preparati, non vediamo l’ora. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo perdere la palla velocemente, ma ogni squadra ha le sue debolezze, come il, che vinceil Real e poi non batte il Cagliari.