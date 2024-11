Movieplayer.it - Sharon Stone: “Sam Raimi è un'irriconoscente. Gli Stati Uniti? Sono in una fase adolescenziale”

L'attrice è tra le star ospiti del Torino Film Festival che l'ha insignita della Stella della Mole e dove ha presentato la proiezione di Pronti a morire, western di Samdi cui è stata anche co-produttrice. "Per C'era una volta in America feci più provini, ma non mi presero perché avevo le tette troppo grandi. Per Mel Gibson, invece, ero troppo vecchia per recitare con lui".è un fiume in piena che non ha paura di dire quello che pensa o svelare retroscena che potrebbero metter in imbarazzo colleghi dal comportamento non proprio irreprensibile o elegante. L'attrice è arrivata al Torino Film Festival, dove ha ricevuto la Stella della Mole, per presentare la proiezione di Pronti a morire, film del 1995 diretto da Samdi cuiera anche co-produttrice. L'irriconoscenza di Sam .