Serie B 14esima giornata | super Spezia pari Samp e Palermo il Bari vince col brivido

Milano, 25 novembre 2024 - Ultime quattro sfide del quattordicesimo turno diB che si concludono con tre vittorie e un pareggio. Il successo più netto arriva dal Picco di La, dove i bianconeri battono 3-0 il Sudtiol, un successo che vale l'aggancio in classifica al Pisa mentre il Sassuolo capolista resta a -1. Ilvola sul 3-0 contro il Cittadella, ma i pugliesi tolgono le mani dal manubrio troppo presto e rischiano subendo due reti in breve tempo. Continua il momento no del Frosinone, che non riesce a uscire dalla crisi, ne approfitta la Cremonese chedi misura. Pareggiano, infine,oria con le reti di Tutino e Di Francesco. Ripercorriamo le quattro sfide di domenica. A Cremona basta un gol di Vazquez per battere il Frosinone Parte col piede giusto lo Stroppa-bis a Cremona, grazie alla vittoria in casa contro il Frosinone.