Gaeta.it - Saranno pure malfatti, ma questi gnocchi sono buonissimi: la ricetta toscana per un primo da paura

Leggi su Gaeta.it

La cucina italiana è un viaggio attraverso sapori, tradizioni e storie che si intrecciano in ogni piatto e regalano un’esperienza unica.Tra le delizie della gastronomia, ioccupano un posto speciale, non solo per il loro gusto straordinario, ma anche per la loro origine popolare e la semplicità degli ingredienti., che sembrano un po’ irregolari e, nascondono in realtà unaricca di sapore e tradizione, perfetta da preparare per una cena in famiglia o con amici.Iun piatto tipico delle province toscane, in particolare tra Siena e Arezzo. Il loro nome deriva dall’aspetto irregolare e non perfetto, che li distingue daglipiù tradizionali. A volte, vengono anche chiamati “gnudi”, che significa “nudi”, riferendosi all’idea di un ripieno di ravioli privato della sua pasta.