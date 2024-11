Anteprima24.it - Santa Maria La Fossa, grave incidente sulla SP333: tre feriti gravi

Tempo di lettura: < 1 minutoUnsi è verificato domenica 24 novembre, intorno alle 21,SP 333, a pochi passi dal cimitero diLa. Quattro veicoli sono stati coinvolti nello schianto, che ha causato sei, di cui tre in condizioni critiche. Le auto coinvolte nell’sono una Alfa Giulietta, una Fiat Panda, una Fiat 500 e una Jeep Renegade. Tra i, ci sono anche minori che si trovavano a bordo dell’Alfa Romeo Giulietta.È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per estrarre le vittime dalle lamiere e trasportarle ai pronto soccorso con l’ambulanza del 118. Le tre persone piùsono state trasferite negli ospedali di Caserta, Aversa e Castel Volturno, e sono attualmente in prognosi riservata.