Sport.quotidiano.net - Sam difende Pobega: "Nello spogliatoio era triste e sconsolato. Ma siamo una squadra e gli staremo vicino. Ora testa al Lille». Carezza Beukema: "Siamo tutti con Tommaso»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dalla vittoria con la Roma al ko con la Lazio: due settimane dopo, all’Olimpico, il Bologna crolla e la differenza tra una partita e l’altra per Samè una sola: "Eravamo uno in meno". Finisce 3-0. Come a Napoli. Finisce in 10, come contro l’Atalanta. Si alza il livello e il Bologna fatica: "Ma fino all’espulsione avevamo giocato bene, la partita era equilibrata. Poi sapevamo che avremmo fatto fatica, che il match sarebbe diventato difficile". Anche perchè la Lazio è in grande condizione, seconda, alla settima vittoria in otto partite casalinghe, con il terzo miglior attacco: un rullo compressore. E infatti il Bologna crolla. Ma non senza rimpianti. Il primolo fotografa così: "Aver giocato uno in meno ci ha penalizzato. Quandorientrati all’intervallo abbiamo trovatoe in silenzio:unacon lui.