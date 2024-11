Ranking ATP aggiornato a lunedì 25 novembre 2024 | Sinner saldo al comando Nardi torna in top 100

Leggi su Sportface.it

Il nuovoAtp25, dopo la conclusione delle Finals di Coppa Davis. Nessuna novità nelle posizioni di vertice dato che a Malaga non si assegnavano punti. In testa c’è sempre Jannikcon un ampio gap su Alexander Zverev. Seguono Alcaraz, Fritz, Medvedev e Ruud, mentre Djokovic chiuderà la stagione da numero 7. Per quanto riguarda gli italiani, spicca il ritorno tra i primi 100 di Luca, capace di vincere il Challenger di Rovereto e garantirsi il main draw degli Australian Open. Di seguito la classifica aggiornata.Atp25Jannik11.830 puntiAlexander Zverev 7.915Carlos Alcaraz 7.010Taylor Fritz 5.100Daniil Medvedev 5.030Casper Ruud 4.255Novak Djokovic 3.910Andrey Rublev 3.760Alex De Minaur 3.