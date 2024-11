Notizie.com - Processo lampo e perdita della responsabilità genitoriale per l’ex violento: il caso che farà giurisprudenza dalla provincia di Napoli

: è un“esemplare” quello provenientedi, da Boscoreale, documentato in queste ore in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazioneviolenza sulle donne.per: ilchediSecondo i dati nelle Nazioni Unite nel 2023 una donna è stata uccisa nel mondo ogni 10 minuti. La Direzione centralepolizia criminale ha fatto sapere che sono aumentati gli omicidi commessi da partner o ex partner sono incrementati del 5%: l’incidenza delle vittime donne è salita al 91%. Le statistiche Istat hanno indicato che sempre di più i figli assistono alle violenze, addirittura nel 77,6% dei casi.