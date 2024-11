Thesocialpost.it - Pistoia, spinge la compagna contro uno spigolo: genitori condannati a risarcire 85 mila euro

Un episodio avvenuto in una scuola superiore dinel 2019 si è concluso con una sentenza che fa discutere. Una studentessa ha spinto volontariamente unauno, provocandole una grave ferita alla testa. Il tribunale di Firenze ha condannato idella responsabile aoltre 85.000per non averle impartito «un’educazione adeguata al rispetto delle regole di civile convivenza».Leggi anche:, bimbo trova un ingranaggio nel piatto a mensa: rabbia e polemicheI fatti risalgono all’aprile 2019. Durante una pausa, una ragazza ha spinto unalodi un muro. L’urto ha causato una ferita lacero-contusa alla testa, con un lungo taglio, venti giorni di prognosi e danni estetici considerati permanenti. La giovane è stata portata d’urgenza in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure.