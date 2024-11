Gaeta.it - Pescara investe in sicurezza: 50mila euro per nuove telecamere di sorveglianza

Facebook WhatsAppTwitter Gli occhi elettronici si stanno rivelando un alleato strategico per le forze dell’ordine a. La recente variazione di bilancio presentata dall’assessore Eugenio Seccia destinaper l’installazione di, una misura che riflette l’impegno continuo e costante del Comune nella lotta alla criminalità. Con già numerosi impianti attivi in città, l’amministrazione si sta preparando a un ulteriore potenziamento dellapubblica, un passo ritenuto fondamentale, soprattutto dopo i recenti eventi che hanno coinvolto la zona di Fontanelle.come strumento di investigazioneLedisi sono dimostrate un valido strumento per le forze dell’ordine, fornendo un supporto importante alle indagini. Le recenti inchieste sui crimini avvenuti a Fontanelle hanno mostrato l’efficacia di queste tecnologie, utilizzate per monitorare e prevenire atti delittuosi.