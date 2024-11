Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della settima giornata di A1. Del Basso si esalta ancora, bene Bruni e Iocchi Gratta

SERIE A1Mario Del: l’AN Brescia continua a vincere e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno, il classe 1998 continua ad essere una delle starsquadra di Sandro Bovo. Anche nella sfida casalinga con il Posillipo 4 reti per il campano.Matteo: nonostante la giovanissima età sarà uno dei veterani nel prossimo raduno del Settebello. Dimostra di poter essere tra i cardiniPro Recco in campionato, 4 reti nella netta vittoria sulla Florentia.Lorenzo: il centroboa azzurro a tratti è devastante nella massima serie. Lo dimostra nella partita dominata dall’RN Savona sul Catania dove risulta immarcabile sui 5 metri siglando cinque reti.Emanuele Marini: prestazione eccellente del classe 2005 per trascinare con un poker il Telimar alla vittoria nella Capitale.