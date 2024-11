Ilnapolista.it - Pagelle – Lasciamo ai tifosi infelici e nostalgici il dibattito su Lukakone Nostro

Ledi Napoli-Roma 1-0, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. Santa Traversa ora pro nobis, col sostegno dei patroni Diego e Pino (again, all’infinito). E la porta del giovane Meret ritorna vergine. Null’altro – 6DI LORENZO. Stop da fuoriclasse e poi servizio decisivo per il gol di, tutto in corsa: l’Eurocapitano commuove per pugna e spinta in avanti. E adesso vanta un altro primato nella storia azzurra: è il difensore che ha fatto più assist nelle ultime venti stagioni del Napule – 7RRAHMANI. Stasera il Napule è dominatore assoluto (63 per cento di possesso palla) e tutto il sistema contiano poggia sulla difesa, vera pietra angolare della vittoria contro la Roma. Amir non solo signoreggia con la cabeza ma è pure l’azzurro che gioca più palloni (ben 122), seguito dal predetto Eurocapitano (100) e dal Corazziere Sabaudo (97) – 7BUONGIORNO.