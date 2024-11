Thesocialpost.it - Organizza il frigo così per conservare meglio gli alimenti e risparmiare: incredibile ma vero

Non ci crederete, ma anche ilrifero deve essereto in un certo modo se si vuolegli. Non tutti sanno che ilrifero è diviso in zone, ogni zona ha una temperatura diversa che serve aalcuni tipi di. Ma qual è la giusta posizione dei cibi all’interno di questo elettrodomestico? Sfruttandolo al, infatti, si può godere di tutti i vantaggi, tra cui il risparmio sulla spesa. Ma comere il? Ecco gli 8 consigli per la corretta disposizione deglisecondo gli esperti di Altroconsumo. Partiamo dal più semplice: tutti glifreschi e deperibili vanno conservati nella parte più bassa del, dove di solito si trovano i cassetti: qui vanno principalmente frutta e verdura. Il ripiano appena sopra è quello più freddo, e va utilizzato per riporre pesce e carne.