Nessuno si salva da solo, la storia di Sofia di Macerata: "L'ho fatto per i miei figli"

, 25 novembre 2024 –sida(il nome usato per identificarla è di fantasia), una mamma di 32 anni della provincia di, con due bambini, ha chiesto aiuto. La sua, dopo anni di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, è di rinascita. Ora ha un lavoro stabile ed è una donna libera., quando il suo (ormai ex) compagno ha iniziato a maltrattarla? "Non ho dato peso al primo schiaffo; nel mio Paese di origine (è straniera, ndr) questi gesti vengono sottovalutati perché le donne subiscono cose peggiori. Poi per un periodo mi sono dovuta allontanare da casa per accudire mia madre, e lui non l’ha vissuta bene. Lì sono iniziati gli episodi di violenza, nel 2018. Andavo dalla psicologa perché il mio compagno mi aveva convinto che il problema fossi io.