Metateatro, nuova sede

Una, più funzionale e accogliente, dove all’interno spicca una volta in mattoni di altri tempi, sotto la quale è stato allestito il palcoscenico. Stiamo parlando delche da Via della Fonte nell’Onda, si è trasferito in Via Roma 4, nel rione della Contrada del Valdimontone. Luca Rossi, ideatore del, è del Drago, contrada senza avversarie e quindi ogni collocazione logistica per lui può andare bene. A parte le battute, che a dire il vero la sera del 22 novembre si sono sprecate a ritmo forsennato e con il sottofondo musicale di Franco Baldi, la serata è stata ricca di performance, a iniziare proprio da quella del padrone di casa che invece di tagliare il fatidico nastro, lo ha unito per le estremità che riportavano le parole ‘Arte’ e ‘Mirabilis’. Il programma si è poi arricchito dei contributi di vari artisti, tra cui Paola Lambardi che ha voluto affrontare il tema della violenza sulle donne, interpretando un brano tratto dal libro ‘Malamore’di Concita De Gregorio.