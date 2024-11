Iltempo.it - Maxi-incendio in un capannone industriale di La Rustica. “Aria irrespirabile”

Devastantein unde la, oltre cinquanta persone evacuate e "". La città di Roma si trova a fronteggiare un grave episodio di emergenza ambientale a seguito dell'scoppiato nella notte al civico 7 di via Melibeo in undismesso di circa 6mila metri quadri, nel quadrante est della città. Le fiamme, divampate intorno alle 23 di ieri sera, hanno coinvolto materiali di scarto all'interno della struttura e in un'area esterna, dove erano presenti rifiuti di vario genere. La densità del rogo ha reso l'in numerose zone della Capitale, con segnalazioni che arrivano da quartieri come Centocelle, Tuscolana, Eur, Ostia e persino la Stazione Termini. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del Fuoco, supportate da sei autobotti provenienti dai comandi di Latina, Viterbo e Rieti.