Ilgiorno.it - Maltrattamenti, ricatti e stalking: il ‘violenzametro’ aiuta a riconoscere segnali preoccupanti

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia, 25 novembre 2024 – Tre differenti tipologie di problemi che possono rappresentare un campanello d’allarme o far scattare la necessità di sporgere denuncia. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i carabinieri hanno elaborato un. “Se ti è capitato o ti capita di trovarti in una di queste situazioni, chiedi aiuto o denuncia” è l’invito. Il primo campanello d’allarme potrebbe arrivare se il partner ti ignora, ti inganna o ti umilia. In quel caso, secondo ilè bene fare attenzione perché il rapporto potrebbe peggiorare. Quindi è opportuno parlarne con i propri familiari o amici e, nel caso, chiedere un supporto psicologico. Nel caso in cui ti isola, ti maltratta, ti provoca, ti ricatta o ti perseguita invece occorre agire.