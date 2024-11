Ilrestodelcarlino.it - Luca Zaia a ‘Che tempo che fa’: “Autonomia differenziata assicura uguaglianza”. Le parole sul futuro della Lega

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venezia, 25 novembre 2024 – “Noi non abbiamo mai lavorato per il trasferimento delle materie, delle competenze ma delle funzioni, Noi dobbiamo puntare alla virtuosità, dobbiamo fare in modo che nessuno resti indietro”. È questa la versione disull’, difesa ieri durante il suo intervento ache fa’ di Fabio Fazio. Il presidente del Veneto ha discusso di numerose tematiche dell’attualità politica, esprimendosi anche sulle dichiarazioni del ministro Giuseppe Valditara sul patriarcato, alla vigiliaGiornata contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi. “L’? È attenzione ai più deboli” “Innanzitutto la Corte costituzionale dice che il ricorso di Sardegna, Campania, Puglia e Toscana è rigettato, dice che l’è costituzionale – ha sottolineato riguardo all’– La Consulta parla di livelli essenziali delle prestazioni perché questo è l’unico governo che dopo 21 anni li rende obbligatori: significano diritti sociali e civili uguali per tutti i cittadini.