Iltempo.it - Libano, verso l'accordo sulla tregua. Si attende l'ok del Gabinetto di Israele

Leggi su Iltempo.it

Unper il cessate il fuoco inè vicino. Non solo, come riferito dalla Cnn, c'è un ok del premier israeliano Benjamin Netanyahu "in linea di principio", ma ildisi riunisce domani per discuterne. E il giornale saudita Al-Sharq al-Awsat, citando fonti bene informate, si spinge a riferire che Joe Biden ed Emmanuel Macron dovrebbero annunciare ladomani. Su questa ipotesi nulla è trapelato però dalla Casa Bianca, che ha parlato di discussioni "costruttive" ma mantenendo la prudenza. Lain"rimane una delle principali priorità" del presidente Biden e la "traiettoria" delle discussioni "sta andando in una direzione positiva", ma "niente è negoziato finché non è negoziato", ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby.