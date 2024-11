Ilfattoquotidiano.it - Le donne in politica sono più esposte a violenze e intimidazioni. E spesso lasciano – Lo studio

Il clima per leche agiscono inè ostile. La probabilità che una sindaca subiscaè tripla rispetto a quella di un sindaco. Le scelte politiche c’entrano poco. Si tratta invece di una diffusa discriminazione di genere.di Gianmarco Daniele, Gemma Di Poppa e Massimo Pulejo (Fonte: lavoce.info)Uguaglianza di genere in: un obiettivo ancora lontanoDalla sfera lavorativa all’ambiente domestico fino al sistema scolastico, lesubiscono frequentemente molestie e discriminazioni. Anche lanon fa eccezione: studi pubblicati negli ultimi anni dimostrano che sia i partiti che gli elettorinutrono pregiudizi nei confronti dellein. Infatti, nonostante alcuni progressi, la rappresentanza femminile inrimane limitata a livello globale: nel 2023, solo il 26 per cento dei seggi parlamentari e il 15,8 per cento delle posizioni di capo di stato o di governo erano occupati da