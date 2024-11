Iodonna.it - “La coda del diavolo”, la clip del film con Luca Argentero

Tratto dal libro di Maurizio Maggi (pubblicato da Longanesi & C.), Ladel diavolo è un action thriller in onda oggi 25 novembre su Sky (e in streaming su NOW) in cuiinterpreta Sante Moras, un ex poliziotto diventato guardia carceraria, che viene incastrato per omicidio. Al suo fianco ha Fabiana Lai (Cristiana Dell’Anna) – giornalista che non intende fermarsi di fronte alle apparenze. Mentre sulle sue tracce c’è Tommaso Lago (Francesco Acquaroli), commissario di polizia. Leggi anche ›, la vita straordinaria di un “ragazzo fortunato” Diretto da Domenico De Feudis (Il Legame), Ladel diavolo è scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone, e prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere.