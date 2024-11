Biccy.it - Katy Perry commenta un’esibizione de La Corrida di Amadeus

L’interazione che non ti aspetti, poche ore fahato una delle esibizioni de Ladi! Durante la prima puntata del programma del Nove, Elisa Calaon e il suo cane Sly si sono esibiti sulle note di Roar, la hit del 2013.Elisa al Resto del Carlino ha dichiarato: “Se sono una fan de La? Assolutamente, sono sempre stata una grande fan di questa bella trasmissione, e anche per questo ho deciso di iscrivermi ai provini assieme a Sly. Se l’idea di questa esibizione a due “voci” è nata ispirandomi al programma? Questo no, anzi, non avevo mai visto una performance simile. L’idea è arrivata per caso, ho notato che mentre cantavo lui spesso interveniva con ululati, e la cosa mi divertiva molto. Qualche anno fa avevo caricato su Youtube un video di noi due che cantavamo insieme, ma solo perché volevo creare un ricordo personale; non mi sarei mai aspettata di arrivare in televisione, invece agli autori l’idea è piaciuta tantissimo.