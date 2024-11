Ilrestodelcarlino.it - Irene Grandi: "Il mio viaggio in musica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è una ragazza sempre, oggi è fiera di 30 anni di una storiale che il 30 novembre si rovescia sul palco del teatro dell’Aquila. Proprio ‘Fiera di me’ si intitola il tour: "E’ stato bello costruire questo spettacolo, ho una formazione con due elementi nuovi nella band e un direttorele Marco Sabiu con cui abbiamo rivisto gli arrangiamenti e costruito un concerto che è un, con tanti momenti che rotolano uno dietro l’altro. Una storia che si racconta, a tappe, in cui si vedono anche le trasformazioni di una persona, la crescita, i dubbi, la perplessità". Oggi come sta, che bilancio fa di questo tempo trascorso a cantare? "Bisogna far pace con le nostre contraddizioni, le fughe, con la persona che siamo diventati. Io oggi sono soddisfatta di come è venuta la scaletta, molto varia, ci sono le radici, il presente, le domande esistenziali, è come un piccolo film.