Il Salone del Mobile piace sempre | oltre 20 000 visitatori in Fiera arrivati da Nord Italia e Svizzera

Bergamo. La diciannovesima edizione deldeldi Bergamo chiude i battenti inBergamo confermandosi tra gli appuntamenti di riferimento inper il grande pubblico.La manifestazione di Promoberg dedicata all’arredamento e ai suoi complementi ha richiamato al centro espositivo di via Lunga20mila, giunti a Bergamo da tutto ile in parte dalla vicina, catturati dall’alta qualità e dal design made in Italy. Grande interesse per la qualità dei centodieci brands portati inda ottanta imprese, provenienti da sette regioni, così come per i tanti eventi collaterali che hanno arricchito anche quest’anno l’ampia offerta espositiva, tra cui i talk realizzati con la preziosa collaborazione della Fondazione Architetti Bergamo e di Confartigianato Bergamo, gli show cooking e le diverse iniziative messe in campo dagli espositori.