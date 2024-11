Iltempo.it - Il pm chiederà l'ergastolo per Turetta nella Giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su Iltempo.it

internazionale per l'eliminazione dellale, è prevista la requisitoria per Filippo, l'autore del femminicidio di Giulia Cecchettin, la ventiduenne il cui omicidio ha scosso l'Italia riportando al centro della discussione il tema del patriarcato. Gino, il papà della vittima, è atteso (come sempre) in aula e sul suo profilo ha postato il video della fondazione ‘Una nessuna centomila', la campagna con lo slogan ‘Se io non voglio tu non puoi' per educareladi genere. Davanti alla corte d'Assise di Venezia, il pm Andrea Petroni è pronto a chiedere l'per il ventiduenne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Per l'accusa,ha pianificato di uccidere: si è appuntato su un foglio gli oggetti da comprare per immobilizzare l'ex fidanzata, ha studiato le mappe per potersi disfare del corpo e ha organizzato la sua fuga da Vigonovo (in provincia di Padova).