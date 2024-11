Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano vincono in Full Time contro L’Inter Pianurese

Leggi su Puntomagazine.it

Nel nono appuntamento del Campionato di Prima Categoria Girone B, iin casaLo scorso sabato Isono scesi in campo disputando una partita in casa. La squadra deiha dimostrato ancora una volta il proprio valore ottenendo una vittoria netta e convincente, che conferma il suo attuale stato di forma.Nonostante un avvio incerto, complicato dal freddo e dal vento che hanno caratterizzato i primi minuti della gara, la squadra è riuscita a prendere illlo del match.Il primo gol è arrivato grazie a un’ottima girata di testa di Nucci, che con una precisa conclusione ha portato i padroni di casa in vantaggio sull’1-0. Il gol ha dato fiducia e slancio, permettendo alla squadra di continuare a spingere e chiudere subito la partita con altre due reti.