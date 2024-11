Gaeta.it - Grave episodio di violenza tra minorenni a Latina: sindaca e prefetto convocano il Comitato per la sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter Unevento si è verificato anella notte tra sabato e domenica, coinvolgendo due ragazzi giovanissimi che sono stati feriti a coltellate. Il fatto ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni sulle dinamiche ditra i giovani. LaMatilde Celentano ha espresso la sua costernazione e ha annunciato la convocazione urgente delper l’Ordine e lapubblica, presieduto dalla prefetta Vittoria Ciaramella, per affrontare l’emergenza.Dinamica della serata violentaI fatti sono accaduti poco prima della mezzanotte, in corso della Repubblica, una zona notoriamente frequentata per la vita notturna e situata vicino alla facoltà di Medicina. Duedi 16 anni sono stati coinvolti in una violenta lite che ha visto l’uso di coltelli, culminata con ferite gravi.