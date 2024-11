Quotidiano.net - Gi Group, 5mila assunzioni in vista delle festività

CINQUEMILAsono previste da Giinnatalizie. Gi, la prima agenzia italiana per il lavoro, ricerca profili da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte riguardano in particolare i settori logistica, Grande distribuzione organizzata (Gdo), retail, Horeca e Fast moving consumer goods (Fmcg), dove si registra un notevole aumento della domanda legato al picco degli acquisti e dei consumi. Una richiesta considerevole si conferma poi anche quest’anno nel settore customer care che, sebbene non direttamente influenzato dai picchi stagionali di consumo, offre un numero significativo di opportunità. "La necessità di rafforzare l’organico indel Black Friday e del periodo natalizio sta facendo crescere la domanda di personale in diversi settori.