Fiorentina la festa dopo la partita Sciarpe cori canti e balli | E volerà la viola volerà

Como, 25 novembre 2024 – “E, la.”. Leche ruotano in cielo, le bandiere più in alto che mai e la squadralì, sotto la curva, il settore ospiti dello stadio di Como, ad abbracciarsi e ballare al ritmo scandito dagli ultras. Ladellae dei tifosi esplode un attimoil fischio finale: vittoria a Como e avanti con la sana, bella e a suo modo intrigante abitudine già protagonista anche nelle trasferte di Genova e di Torino: ovvero la squadra che si lascia coinvolgere dai suoi tifosi e si mette a ballare sotto il settore a loro dedicato. C’è Kean in prima fila. Anzi ci sono Kean e Dodo a sorridere e danzare subito. Poi ecco via via gli altri. Colpani, Sottil, Quarta, Ranieri. e De Gea? Arriva per ultimo solo perché aveva lavorato, ovvero difeso la porta più lontana dallo spicchio di stadio riservato ai tifosi della