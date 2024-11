Femminicidio Giulia Tramontano oggi la sentenza su Alessandro Impagnatiello La procura chiede l’ergastolo

Leggi su Open.online

La Corte d’Assise di Milano emetterà25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il verdetto per. La accusato di aver ucciso, la fidanzata incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023. L’ex barman, reo confesso, deve rispondere di omicidio volontario aggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Laha chiesto per lui la condanna alcon 18 mesi di isolamento diurno. Il padre della donna si è augurato che sia questa la. Il verdetto è in arrivo intorno alle 12.30. La Corte, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, ha fatto sapere che il giudizio sarà reso pubblico dopo circa due ore di camera di consiglio. In aula, i funzionari del tribunale hanno portato un sacchetto con una pianta di rose bianche, dedicata ae al piccolo Thiago, il bambino che portava in grembo.